Describe the picture. What are these people doing? Опишите картинку. Что делают люди? 4-7 предложений. Использовать глаголы Present Continuous и Present Simple. 25 баллов

Английский язык

Describe the picture. What are these people doing? Опишите картинку. Что делают люди? 4-7 предложений. Использовать глаголы Present Continuous и Present Simple. 25 баллов

Автор: Гость