Describe the picture. What are these people doing? Опишите картинку. Что делают люди? 4-7 предложений. Использовать глаголы Present Continuous и Present Simple. 25 баллов

Английский язык
Describe the picture. What are these people doing? Опишите картинку. Что делают люди? 4-7 предложений. Использовать глаголы Present Continuous и Present Simple. 25 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There is a cafe in the picture. There are some people in the cafe. Two of them are sitting at the table. The girl is drinking cocktail. A boy is having a cup of coffee. Some of the people have their drinks taking-away.

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