Срочноооо! Сократите 1 15/54. Пожалуйста!
Математика
Срочноооо! Сократите 1 15/54. Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 и 54 имеют НОД 3. Сокращаем. Получим 5/18. Ответ 1 целая 5/18.
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