Срочноооо! Сократите 1 15/54. Пожалуйста!

Математика
Срочноооо! Сократите 1 15/54. Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 и 54 имеют НОД 3. Сокращаем. Получим  5/18.  Ответ 1 целая  5/18.
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