Помогите решить задачу: определить массу карбоната натрия в 4% растворе массой 180 грамм
Химия
Помогите решить задачу: определить массу карбоната натрия в 4% растворе массой 180 грамм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mвва(Na2CO3)=mppa*W/100%=180*4/100%=7.2 g ответ 7.2 г
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