Помогите решить задачу Папа получил премию 12000 руб Он положил в банк 25% всей премии израсходовал на подарки 1 8 всей премии а на остальные деньги купил 3 путевки на экскурсию Сколько стоит каждая путевка?
Математика
Помогите решить задачу Папа получил премию 12000 руб Он положил в банк 25% всей премии израсходовал на подарки 1 8 всей премии а на остальные деньги купил 3 путевки на экскурсию Сколько стоит каждая путевка?
Ответ(ы):
Гость:
1. папа положил в банк 12000/100*25=3000 руб. 2. после чего у него осталось 12000-3000=9000 руб. 3. на подарки он израсходовал 9000*1/8=1125 руб. 4. На путевки у папы осталось 9000-1125= 7875 руб. 5. Одна путевка стоит 7875/3=2625 руб. Ответ каждая путевка стоит 2625 руб.
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