Помогите решить задачу по геометрии: Найдите боковую сторону прямоугольной трапеции с основанием 10 и 6 и углом в 45 градусов

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Из C проведём высоту и получится, что DM=10-6=4см. ∠CMD=∠DCM=45°.(т.к 180°-90°-45°=45°). Получается, что ΔMDC равнобедренный.MD=DC=4см. А высоты AB и CD равны.⇒AB=4cм.