Помогите решить задачу по ИКТ Сколько битов памяти достаточно для кодирования одного пикселя 16-цветного изображения? Нужно решение

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Помогите решить задачу по ИКТ Сколько битов памяти достаточно для кодирования одного пикселя 16-цветного изображения? Нужно решение

Автор: Гость