Помогите решить задачу по ИКТ Сколько битов памяти достаточно для кодирования одного пикселя 16-цветного изображения? Нужно решение
Информатика
Помогите решить задачу по ИКТ Сколько битов памяти достаточно для кодирования одного пикселя 16-цветного изображения? Нужно решение
Ответ(ы):
Гость:
Пусть 1 цвет кодируется 1 битом, тогда: 16 = 2^4 = 8*2 = 16 бит
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