Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 3:2 общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 56 млн. руб.Какая сумма в рублях из этой прибыли должна пойти на выплату частны...

Математика

Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 3:2 общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 56 млн. руб.Какая сумма в рублях из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам пожалуйста объясните, завтра срез по математике

Автор: Гость