Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 3:2 общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 56 млн. руб.Какая сумма в рублях из этой прибыли должна пойти на выплату частны...
Математика
Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 3:2 общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 56 млн. руб.Какая сумма в рублях из этой прибыли должна пойти на выплату частным акционерам пожалуйста объясните, завтра срез по математике
Ответ(ы):
Гость:
Всего акции разделены на 5 частей. 3 части государства и 2 части частных лиц 56000000:5=11200000руб выплата на 1 часть акций 11200000*2=22 400 000 рублей пойдет на выплату частным лицам
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