Турист прошёл 0,9 км за 0,2ч, 7км за 2ч и 1,7км за 0,5ч. На учстке пути скорость туриста была самой маленькой?
Математика
Турист прошёл 0,9 км за 0,2ч, 7км за 2ч и 1,7км за 0,5ч. На учстке пути скорость туриста была самой маленькой?
Ответ(ы):
Гость:
0,9/0,2=4,5 км/ч - скорость на 1 участке пути. 7/2=3,5 км/ч - скорость на 2 участке пути. 1,7/0,5=3,4 км/ч - скорость на 3 участке пути. Следовательно, на 3 участке пути.
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