Турист прошёл 0,9 км за 0,2ч, 7км за 2ч и 1,7км за 0,5ч. На учстке пути скорость туриста была самой маленькой?

Математика

Турист прошёл 0,9 км за 0,2ч, 7км за 2ч и 1,7км за 0,5ч. На учстке пути скорость туриста была самой маленькой?

Автор: Гость