К данным существительным подбери слова,близкие по значению.Укажи род имён сущест??ительных .Выдели окончания .Перстень---,залив--,зной---,удача----,укрепление---,мрак---,граница---,занавес---. cлова для справок жара ,крепость, ...
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К данным существительным подбери слова,близкие по значению.Укажи род имён сущест??ительных .Выдели окончания .Перстень---,залив--,зной---,удача----,укрепление---,мрак---,граница---,занавес---. cлова для справок жара ,крепость, ,бухта,успех ,долг,кольцо, тишина,темнота,штора,рубеж.
Ответ(ы):
Гость:
перстень - кольцо, перстень - м.р. , кольцо ср.р.зной - жара, зной м.р, жара ж.р.укрепление - рост , укрепление ср.р., рост м.р.мрак - темнота , мрак м.р., темнота ж.р.удача - везение - удача ж.р., везение ср.р.занавес - тюль , оба м.р.безмолвие - молчание . оба ср.р
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