К данным существительным подбери слова,близкие по значению.Укажи род имён сущест??ительных .Выдели окончания .Перстень---,залив--,зной---,удача----,укрепление---,мрак---,граница---,занавес---. cлова для справок жара ,крепость, ...

Русский язык
К данным существительным подбери слова,близкие по значению.Укажи род имён сущест??ительных .Выдели окончания .Перстень---,залив--,зной---,удача----,укрепление---,мрак---,граница---,занавес---. cлова для справок жара ,крепость, ,бухта,успех ,долг,кольцо, тишина,темнота,штора,рубеж.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
перстень - кольцо, перстень - м.р. , кольцо ср.р.зной - жара,   зной м.р,  жара ж.р.укрепление - рост ,  укрепление ср.р.,  рост м.р.мрак - темнота , мрак м.р., темнота ж.р.удача - везение - удача ж.р., везение ср.р.занавес - тюль ,   оба м.р.безмолвие - молчание . оба ср.р

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Цитаты к тексту том соер
Ответить
Физика
На тело, полностью погруженное в воду действует выталкивающая сила в 5000H. Найти об??ем этого тела . Плотность воды 1000кг/м³
Ответить
Литература
Из "Капитанской дочки" Как ведет себя Пугачев с жителями Белогорской крепости и Савельичем.
Ответить
Математика
Номер 16 решите подалуйста
Ответить
Математика
Расстояние от екатеринбурга до челябинска 264 км какова длина отрезка соединяющег?? эти города на карте с масштабом 1/2 000 000
Ответить