К данным существительным подбери слова,близкие по значению.Укажи род имён сущест??ительных .Выдели окончания .Перстень---,залив--,зной---,удача----,укрепление---,мрак---,граница---,занавес---. cлова для справок жара ,крепость, ...

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К данным существительным подбери слова,близкие по значению.Укажи род имён сущест??ительных .Выдели окончания .Перстень---,залив--,зной---,удача----,укрепление---,мрак---,граница---,занавес---. cлова для справок жара ,крепость, ,бухта,успех ,долг,кольцо, тишина,темнота,штора,рубеж.

Автор: Гость