Расстояние от екатеринбурга до челябинска 264 км какова длина отрезка соединяющег?? эти города на карте с масштабом 1/2 000 000
Математика
Расстояние от екатеринбурга до челябинска 264 км какова длина отрезка соединяющег?? эти города на карте с масштабом 1/2 000 000
Ответ(ы):
Гость:
264/2000000 = 0.000132км = 13.2см
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