Расстояние от екатеринбурга до челябинска 264 км какова длина отрезка соединяющег?? эти города на карте с масштабом 1/2 000 000

Математика

Расстояние от екатеринбурга до челябинска 264 км какова длина отрезка соединяющег?? эти города на карте с масштабом 1/2 000 000

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