Задайте специальные вопросы They can buy two books. They must give her five toys. He has got three oranges We have got eight sweets The rabbit has got ten carrots
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Задайте специальные вопросы They can buy two books. They must give her five toys. He has got three oranges We have got eight sweets The rabbit has got ten carrots
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