На тело, полностью погруженное в воду действует выталкивающая сила в 5000H. Найти об??ем этого тела . Плотность воды 1000кг/м³
Физика
На тело, полностью погруженное в воду действует выталкивающая сила в 5000H. Найти об??ем этого тела . Плотность воды 1000кг/м³
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