Из "Капитанской дочки" Как ведет себя Пугачев с жителями Белогорской крепости и Савельичем.
Литература
Из "Капитанской дочки" Как ведет себя Пугачев с жителями Белогорской крепости и Савельичем.
Ответ(ы):
Гость:
Пугачев ведет себя с жителями Белогородской крепости вальяжно, грубо, сравнивает обитателей с грязью. Всех неверных казнит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Расстояние от екатеринбурга до челябинска 264 км какова длина отрезка соединяющег?? эти города на карте с масштабом 1/2 000 000
Английский язык
Задайте специальные вопросы They can buy two books. They must give her five toys. He has got three oranges We have got eight sweets The r...