Цитаты к тексту том соер

Литература
Цитаты к тексту том соер
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Сам того не ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно: для того чтобы человек или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно труднее.2)Всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее.3)Чем бессмысленней какой-нибудь закоренелый обычай, тем труднее положить ему конец.4)Последнее перышко сломало спину верблюда.5)Если хочешь, чтобы человек что-нибудь сделал, пусть даст зарок, что не станет делать этого во веки веков. Вернейший способ!6)У девчонок всё можно узнать по лицу — выдержки у них никакой.7)Только то и приятно, что трудно достать.8)Но в молодости сердца эластичны и, как их ни сожми, расправляются быстро.9)Такая жизнь как раз по мне! Не надо вставать рано утром, не надо ходить в школу, не надо умываться и проделывать всю эту чушь.10)Оказывается, Том, быть богатым вовсе не такое весёлое дело. Богатство — тоска и забота, тоска и забота…

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