Учебник математики 9 класса содержит 224 страницы.Какова вероятность что открыв на??гад этот учебник , нечётный номер соответствующей страницы будет кратным 15?

Математика
Учебник математики 9 класса содержит 224 страницы.Какова вероятность что открыв на??гад этот учебник , нечётный номер соответствующей страницы будет кратным 15?
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Ответ(ы):
Гость:
Думаю, что 30процентов.
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