Учебник математики 9 класса содержит 224 страницы.Какова вероятность что открыв на??гад этот учебник , нечётный номер соответствующей страницы будет кратным 15?

Математика

Учебник математики 9 класса содержит 224 страницы.Какова вероятность что открыв на??гад этот учебник , нечётный номер соответствующей страницы будет кратным 15?

Автор: Гость