Молоком наполнили один бидонтрёхлитровый и 9 двухлитровых бидонов.сколько молока в бидонах

Математика

Молоком наполнили один бидонтрёхлитровый и 9 двухлитровых бидонов.сколько молока в бидонах

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