Молоком наполнили один бидонтрёхлитровый и 9 двухлитровых бидонов.сколько молока в бидонах
Математика
Молоком наполнили один бидонтрёхлитровый и 9 двухлитровых бидонов.сколько молока в бидонах
Ответ(ы):
Гость:
21 литр молока в бидонах
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