Сколько двух значных чисел,все цифры которых различны,можно составить из цифр 0,1и2
Математика
Сколько двух значных чисел,все цифры которых различны,можно составить из цифр 0,1и2
Ответ(ы):
Гость:
8 цифр: 01; 02; 10; 12; 20; 21.
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