Помогите решить задачу по информатике) Боря, Витя, Гриша и Егор встретились на Вс??российской олимпиаде по информатике. Ребята приехали из разных городов: Москвы, Омска, Санкт-Петербурга и Кирова. Известно, что Боря жил в одно...

Информатика
Помогите решить задачу по информатике) Боря, Витя, Гриша и Егор встретились на Вс??российской олимпиаде по информатике. Ребята приехали из разных городов: Москвы, Омска, Санкт-Петербурга и Кирова. Известно, что Боря жил в одной комнате с мальчиком из Кирова и ни один из этих двух мальчиков никогда не был ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Гриша играл в одной команде с мальчиком из Москвы, а вечерами к ним заходили приятель из Кирова. Егор и мальчик из Москвы увлекались игрой в шахматы. Кто из ребят откуда приехал?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я когда-то проходила токую задачу, она очень сложная для тех кто не очень любит матиматику. Но я забыла как решать вить это было 2 года назад, поэтому я не смогу помочь. Но дам тебе подсказку, нужно сначало узнать сколько всего мальчиков
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