Помогите решить задачу по математике

Математика
Помогите решить задачу по математике
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40+60=100 Ответ : 100
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