Помогите решить задачу пожалуйста!!! ширина двери 9дм,а высота на 1м 8дм больше.найд?? площадь двери квадратных
Физика
Помогите решить задачу пожалуйста!!! ширина двери 9дм,а высота на 1м 8дм больше.найд?? площадь двери квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 + 18= 27 2) 9*27=243
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