Помогите решить задачу пожалуйста!!! В параллелограмме АВСD диагонали пересекаются в точке О. Сторона АВ равна 15 см, а сторона АD равна 10 см. Найдите периметр треугольника АОВ и треугольника АОD.

Математика
Помогите решить задачу пожалуйста!!! В параллелограмме АВСD диагонали пересекаются в точке О. Сторона АВ равна 15 см, а сторона АD равна 10 см. Найдите периметр треугольника АОВ и треугольника АОD.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда АOD30cm a AOB50cm Или 2вариант AOD25cm AOB45cm
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