Помогите решить задачу пожалуйста!!! В параллелограмме АВСD диагонали пересекаются в точке О. Сторона АВ равна 15 см, а сторона АD равна 10 см. Найдите периметр треугольника АОВ и треугольника АОD.

Математика

Помогите решить задачу пожалуйста!!! В параллелограмме АВСD диагонали пересекаются в точке О. Сторона АВ равна 15 см, а сторона АD равна 10 см. Найдите периметр треугольника АОВ и треугольника АОD.

Автор: Гость