Помогите решить задачу с фотографии. 40 баллов. Желательно через составление системы. Число представляет из себя надчеркнутое xy, где x первая цифра, а у - вторая. надчеркнутое xy = 10x+y (просто говорю что знаю, ведь х тут...
Математика
Помогите решить задачу с фотографии. 40 баллов. Желательно через составление системы. Число представляет из себя надчеркнутое xy, где x первая цифра, а у - вторая. надчеркнутое xy = 10x+y (просто говорю что знаю, ведь х тут десятки, а у единицы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе условие: (10x+y)-(10y+x)=x² 9x-x²=9y y=(9x-x²)/9 первое условие: (10x+y)=(x+y)*7+6, (10x+ (9x-x²)/9)=(x+(9x-x²)/9)*7+6 99x-x²=(18x-x²)7+54 6x²-27x-54=0 2x²-9x-18=0 тут можно по теореме Виета или через дискриминант (2x+3)(x-6)=0 x1=-3\2 x2=6 т.к. x - это количество десятков, т.е. целое, то x1 не подходит. y=(9*6-6²)/9=2 искомое число 62
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Шагающий экскаватор имеет вес 11500кН.Во время перемещения он опирается на гусеницы , размером 3,2 м и 5 м. Определите давление экскаватора на грунт