Помогите решить задачу с фотографии. 40 баллов. Желательно через составление системы. Число представляет из себя надчеркнутое xy, где x первая цифра, а у - вторая. надчеркнутое xy = 10x+y (просто говорю что знаю, ведь х тут...

Математика

Помогите решить задачу с фотографии. 40 баллов. Желательно через составление системы. Число представляет из себя надчеркнутое xy, где x первая цифра, а у - вторая. надчеркнутое xy = 10x+y (просто говорю что знаю, ведь х тут десятки, а у единицы)

Автор: Гость