Шагающий экскаватор имеет вес 11500кН.Во время перемещения он опирается на гусеницы , размером 3,2 м и 5 м. Определите давление экскаватора на грунт
Физика
Шагающий экскаватор имеет вес 11500кН.Во время перемещения он опирается на гусеницы , размером 3,2 м и 5 м. Определите давление экскаватора на грунт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S отсюда найдем S S=l*h S=3.2*5=16 м^2 F=11500 кН= 11500000Н p=11500000/16=718,75
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