Шагающий экскаватор имеет вес 11500кН.Во время перемещения он опирается на гусеницы , размером 3,2 м и 5 м. Определите давление экскаватора на грунт

Физика

Шагающий экскаватор имеет вес 11500кН.Во время перемещения он опирается на гусеницы , размером 3,2 м и 5 м. Определите давление экскаватора на грунт

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