ПОЗЯЗЯ!!! составьте сложное предложение со словами лёгкий и мягкий

Русский язык
ПОЗЯЗЯ!!! составьте сложное предложение со словами лёгкий и мягкий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть мягкая и легкая игрушка
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