Самолет пролетел 2860 км.Первую посадку он произвел пролетев 860 км.Вторую посадку он произвел, пролетев еще 950 км.Сколько км.ему осталось пролететь до пункта назначения?

Математика

Самолет пролетел 2860 км.Первую посадку он произвел пролетев 860 км.Вторую посадку он произвел, пролетев еще 950 км.Сколько км.ему осталось пролететь до пункта назначения?

Автор: Гость