Если музыка без слов Это песня или мелодия?
Музыка
Если музыка без слов Это песня или мелодия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелодия Конечно!!!!!
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