Если музыка без слов Это песня или мелодия?

Музыка
Если музыка без слов Это песня или мелодия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелодия Конечно!!!!!
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Буду премного благодарна :)
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