Подпиши названия культурных растений
Окружающий мир
Подпиши названия культурных растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесная зона - картофель , степная зона - кукуруза , рожь , пустынная зона - яблоко , жаркий пояс - апельсин .
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