Найдите общее сопротивление участка цепи на представленной схеме R1=16 ом R2=10 ом R3=26 ом R4=48 ом а)9 ом с)36 ом в)100 ом д)0.1 ом
Физика
Найдите общее сопротивление участка цепи на представленной схеме R1=16 ом R2=10 ом R3=26 ом R4=48 ом а)9 ом с)36 ом в)100 ом д)0.1 ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то неудобно , из-за того что нет схемы или рисунка . Но, если в схеме сопротивления стоят в одном ряду то возможно их надо соединить и итогово, 100 Ом
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