Очень срочно до вторника по обществознанию 5 класс маленький докладчик на тему Эк??номия семейных ресурсов

Обществознание
Очень срочно до вторника по обществознанию 5 класс маленький докладчик на тему Эк??номия семейных ресурсов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В смысле? экономия денег ??? расходов ?? или что ?
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