Чем отличается книга от фильма бумажные города
Литература
Чем отличается книга от фильма бумажные города
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем , что в книге больше подробных объяснений чем в фильме .В книге есть есть глубокий смысл ,который автор хочет донести читателю , а в фильме этого нет.
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