(x-2)^2×(x^2-2)lt;(x-2)^2×(6-2x) помогите решить пожалуиста!!
Алгебра
(x-2)^2×(x^2-2)lt;(x-2)^2×(6-2x) помогите решить пожалуиста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2)^2*(x^2-2)<(x-2)^2*(6-2x) x^2-4x+4*(x^2-2)<x^2-4x+4*(6-2x) x^2-4x+4x^2-8<x^2-4x+24-8x 4x^2-8x-32=0 |:4 x^2-2x-8=0 x1*x2=-8 x1+x2=2 x1=4 x2=-2 Ответ: x1=4; x2=-2 Могла где-то ошибиться(!)
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