У человека цветовая слепота обусловлена рецессивным геном (d) , локализованным в x ??ромосоме , а нормальное умение различать цвета- обусловленно доминантным геном (D). Мужчина дальтоник женится на женщине - носительнецы цветов...

Биология

У человека цветовая слепота обусловлена рецессивным геном (d) , локализованным в x ??ромосоме , а нормальное умение различать цвета- обусловленно доминантным геном (D). Мужчина дальтоник женится на женщине - носительнецы цветовой слепоты . Определить вероятность рождения в этом бране нормального сына и дочери с цветовой слепотой

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