Буду премного благодарна :)
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Буду премного благодарна :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)doesn't sleep;do 2)played 3)had 4)were,had 5)lived 6)did 7)lived 8)wrote 9)have 10)will arrive 11)leave дальше незнаю
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