Составить текст используя сочетания слов: в березовом лесу, у старого пня, под жел??ыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких ножках, с красными шляпками, в белую крапинку.

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Составить текст используя сочетания слов: в березовом лесу, у старого пня, под жел??ыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких ножках, с красными шляпками, в белую крапинку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В берёзовом лесу,около ручья,у старого пня,под жёлтыми листочками росли мухоморы.Стройные,на тонких длинных ножках,стояли они грациозно.Разноцветные головки,на крепких толстеньких ножках.Росли они с красными шляпками на головке,а шляпки были в белую крапинку.
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