Составить текст используя сочетания слов: в березовом лесу, у старого пня, под жел??ыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких ножках, с красными шляпками, в белую крапинку.

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Составить текст используя сочетания слов: в березовом лесу, у старого пня, под жел??ыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких ножках, с красными шляпками, в белую крапинку.

Автор: Гость