Составь Легенду нарисуй условные обозначения к этой карте. 3 класс
Окружающий мир
Составь Легенду нарисуй условные обозначения к этой карте. 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древняя русь : борьба с соседями . Границу Руси надо обвесьти зеленым цветом. Походы захватчиков надо обозначить красными стрелками .
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