Синтаксический разбор предложения Ветер бил в лицо раздувал отбрасывал назад волосы

Русский язык
Синтаксический разбор предложения Ветер бил в лицо раздувал отбрасывал назад волосы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер-подлежащее,сущ.;бил,раздувал,отбрасывал-сказуемое,глагол;в лицо-обстоятельство,предлог и сущ.;назад-обстоятельство,наречие;волосы-дополнение,сущ.
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