Определите по карте На каких материках расположены следующие плоскогорье Аравий??кое бразильская деканы Сибирская

География
Определите по карте На каких материках расположены следующие плоскогорье Аравий??кое бразильская деканы Сибирская
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аравийское сибирское и плато декан находятся в евразии бразильское находится в южной америке Если помог сделай ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ
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