Помогите решить задачу с помощью уравнение А книге,где напечатаны рассказ и повесть,. 68стр .Повесть занимает в 3раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц занимает рассказ и сколько—повесть?
Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнение А книге,где напечатаны рассказ и повесть,. 68стр .Повесть занимает в 3раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц занимает рассказ и сколько—повесть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x страниц - занимает рассказ, тогда 3x страниц - занимает повесть. Всего в книге 68 страниц. Составим и решим уравнение. x+3x=68 4x=68 x=68÷4 x=17. Значит, 17 страниц занимает рассказ, тогда 17×3=51 страница - столько занимает повесть. Ответ: 17 страниц, 51 страница.
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