Помогите решить задачу с помощью уравнение А книге,где напечатаны рассказ и повесть,. 68стр .Повесть занимает в 3раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц занимает рассказ и сколько—повесть?

Математика

Помогите решить задачу с помощью уравнение А книге,где напечатаны рассказ и повесть,. 68стр .Повесть занимает в 3раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц занимает рассказ и сколько—повесть?

Автор: Гость