Какие факторы влияют на формтрование системы власти

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На развитие общества влияет множество факторов, среди них принято выделять объективные факторы развития общества те, которые напрямую не зависят от воли и сознательной деятельности людей и социальных групп и субъективные факторы развития общества, зависящие от воли, интереса и сознательной деятельности человека и различных социальных групп.Важнейшим объективным фактором в развитии общества является природа. Так, древнейшие цивилизации возникли на берегах великих рек (их так и называют – “речные цивилизации”). Однако природный фактор может способствовать и гибели. Ярким примером влияния природного фактора на развитие и гибель цивилизаций является минойская цивилизация, расцвету которой способствовали благоприятнее природные условия, а гибель ускорило извержение вулкана.Природный фактор дает толчок фактору технологическому - в благоприятных условиях тропиков охота и собирательство удовлетворяют основные потребности человека, однако изменение условий приводит к необходимости поиска новых технологий - способов обеспечения человеческих потребностей.