Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Тип химической связи: S и I (сера и йод)
Химия
Тип химической связи: S и I (сера и йод)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ковалентная полярная связь.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Литература
Что сегодня угрожает экологии
Ответить
Математика
Помогите решить 1 вариант пожалуйста
Ответить
Математика
Ботинки дороже шапки на 20% и дешевле пальто на 46%. На сколько процентов шапка дешев??е пальто?
Ответить
Математика
Выразить в сантиметрах3*10+40+8
Ответить
История
Основной памятник древнетюрскиой литературы
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск