Основной памятник древнетюрскиой литературы

История
Основной памятник древнетюрскиой литературы
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Гость:
Древнетюркские памятники рунического письма, иначе называемые орхоно-енисейскими текстами, представляют собой первые из дошедших до нашего времени произведения тюркской словесности. Они показывают высокий уровень древнетюркской культуры и духовности и являются общетюркским литературным наследием. Первые точные сведения о тюркских рунических надписях появились более 250 лет назад, о них сообщает шведский капитан Страленберг, взятый в плен в битве над Полтавой и сосланный в Сибирь, где он стал заниматься её изучением. В 1891г. в Сибирь отправилась русская экспедиция под руководством выдающегося тюрколога В.В. Радлова. В результате были изданы атласы с фотографиями надписей. Затем началась трудная работа по расшифровке и прочтению рунических текстов. В 1893г. датский учёный В. Томсен нашёл ключ к прочтению рунических текстов. На основании расшифровки Томсена В.В. Радлов в 1894г. сделал первый перевод надписей, посвящённых Кюль-тегину. (Мультимедиа). Филолог И. Стеблёва сделала реконструкцию стихотворной формы древних тюркских памятников.
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