Синтаксический разбор предложения. Два телефонных аппарата и микрофон возвышали??ь на письменном столе
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Два телефонных аппарата и микрофон возвышали??ь на письменном столе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два аппарата,и,микрофон- подлежащее. Возвышались-сказуемое. Телефонных-определение. Столе-дополнение. Писменном-определение.
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