Сочинение на тему ''Ранняя осень,,

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На самом деле, всё очень просто. Смотри.. . Что мы видим за окном? Лето закончилось. Вот и наступила Осень.. . Мир вокруг окрасился самыми великолепными красками. Многими поэтами Осень воспевалась. Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора — Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера.. . Пустеет воздух, птиц не слышно боле, Но далеко еще до первых зимних бурь И льется чистая и теплая лазурь На отдыхающее поле.. . Время тихой грусти под шуршание опавших листьев, от тихого дуновенья ветерка, водящих свои хороводы. Осень - это дождь, смывающий пыль знойного лета. Осень - Это время воспоминаний о прошедшем времени. Осень - это время составления планов на будущее.