1 и 3 задание Спишите вставляя пропущеные буквы
Русский язык
1 и 3 задание Спишите вставляя пропущеные буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умственно,нравственно,разыгралась, вокруг,застывшей,не видно,ни поля,не телеграфных ,ни леса,ни только,беречь,на век ,холщовый , сарафан,смышлен,понятлив,горяч,благородному,прекрасному
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