Напишите 4-5 диалектизмов из учебников по математике, русскому языку, истории и т.д.
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Напишите 4-5 диалектизмов из учебников по математике, русскому языку, истории и т.д.
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Математика: Дробь, умножение, деление, проценты,единицы, десятки, сотни. , уравнение, русский: диалектизмы, краткое прилагательное, антонимы, синонимы, омонимы, лексика . История: христиане, боги, римляне, даты, реформа, век география:карта, глобус, планета, меридиана, параллель
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