Два предложения со словами грамотность небрежность и вводными словами
Русский язык
Два предложения со словами грамотность небрежность и вводными словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное, грамотность невозможна, если допускаешь небрежность по отношению к языку. Небрежность, по-видимому, мешает ему сохранять грамотность речи.
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