Add the names for people living in different countries to the list in you Workbook НЕ ПЕРЕВОД, А ОТВЕТ!!! ПЛИЗ СРОЧНО
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Add the names for people living in different countries to the list in you Workbook НЕ ПЕРЕВОД, А ОТВЕТ!!! ПЛИЗ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты смотри по ситуации. Посмотри на упражнение.Там скорее всего есть различные имена, которые свойственны разным странам. Подбери различные имена к разным странам и все. Ну или нафантазируй.
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