Решите уравнение : (Х+9)\3-х\5=1
Алгебра
Решите уравнение : (Х+9)\3-х\5=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови: (x+9)/3-x/5=1 х/3+3-х/5=1 5х/15 -3х/15 =1-3 2х/15= -2 х= -2 : (2/15)= -2* (15/2)= -15 Ответ: х= -15
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