Что такое Die landschaften sind malerisch

Немецкий язык
Что такое Die landschaften sind malerisch
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод должин быть :живописные пейзажи
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