Что такое Die landschaften sind malerisch
Немецкий язык
Что такое Die landschaften sind malerisch
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод должин быть :живописные пейзажи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Назовите слагаемые и используя законы арифметических действий вычтслите знасение выражения 71+29-54-6; -57+17+40-6
Другие предметы
Русский язык
Здравствуйте. Распределите слова в группы в зависимости от словообразовательно??о типа, учитывая, что к одному типу в словообразовании относятся ...