Назовите слагаемые и используя законы арифметических действий вычтслите знасение выражения 71+29-54-6; -57+17+40-6
Математика
Назовите слагаемые и используя законы арифметических действий вычтслите знасение выражения 71+29-54-6; -57+17+40-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- 71+29-54-6=40 2- -57+17+40-6= -6 если ты имел ввиду без минуса вначале,то тогда так 57+17+40-6 =108
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